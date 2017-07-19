Fisco: 7% piu' ricchi paga un'aliquota effettiva inferiore al 93% dei contribuenti

Studio Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Milano-Bicocca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - Per il 7% degli italiani piu' ricchi le tasse effettive pesano molto meno sul portafoglio e sullo stile di vita rispetto al restante 93% dei contribuenti. A fare i conti un gruppo di ricerca coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dall'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, secondo cui con l'attuale sistema fiscale italiano l'aliquota effettiva non va oltre il 32,6% per lo 0,1% piu' ricco, mentre un lavoratore dipendente della classe media paga circa il 45%. Per Demetrio Guzzardi, Universita' della Calabria, 'i rendimenti della ricchezza sono eterogenei: rimangono relativamente stabili, intorno al 2,5%, per il 90% piu' basso della distribuzione della ricchezza, ma aumentano nettamente all'interno del decile superiore, raggiungendo quasi il 5% per lo 0,1% piu' ricco" e il sistema fiscale italiano diventa addirittura regressivo per il 7% degli italiani piu' abbienti, che pagano un'aliquota effettiva inferiore. Questo va contro i principi di progressivita' su cui si fonda l'articolo 53 della nostra Costituzione'.

La ricerca promuove invece la tassazione dei redditi da capitale che, per il 7% piu' ricco dei contribuenti aumenterebbe l'aliquota fino al 60%. Sul fronte delle casse dello stato un'imposta netta dell'1,3% sull'1% piu' ricco raccoglierebbe circa 30mld di euro all'anno. Applicando la stessa aliquota soltanto allo 0,1% piu' ricco si otterrebbero circa 13,5mld di euro, mentre applicandola esclusivamente ai miliardari il gettito ammonterebbe a circa 2 miliardi di euro all'anno. 'In linea con i piu' recenti sviluppi della ricerca economica e del dibattito internazionale, mostriamo che e' possibile ripristinare la progressivita' del sistema fiscale - commenta Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Sant'Anna -, insieme ridurre le disuguaglianze e aumentare il gettito fiscale introducendo modeste aliquote fiscali sul patrimonio netto del 7% piu' ricco degli italiani. Tali aliquote variano dallo 0,1% all'1,3% per lo 0,1% piu' ricco, 50.000 individui che detengono un patrimonio netto medio superiore a 20 milioni di euro. Si tratta di prelievi fiscali relativamente contenuti considerando che la quota di patrimonio altamente liquido detenuta dal 7% piu' ricco, pari a circa il 40% del patrimonio complessivo".

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(RADIOCOR) 22-07-26 11:54:27 (0299) 5 NNNN