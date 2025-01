Fisco: 10 mld sfuggono alle imposte da italiani residenti all'estero (Cgia)

In Ue ci sono 4 dei primi 5 'paradisi' al mondo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Secondo uno studio recente del World Inequality Lab, i primi 5 paradisi fiscali al mondo sono il Principato di Monaco, il Granducato del Lussemburgo, il Liechtenstein e le Channel Islands nel canale della Manica. Solo al quinto posto le Bermuda, unico paradiso fiscale non europeo. Lo rileva l'Ufficio studi della Cgia. E molti contribuenti italiani, persone fisiche o societa', si sono trasferiti in particolare a Montecarlo e in Lussemburgo. Si stima che grazie ai super-ricchi con la residenza all'estero, alle manovre borderline delle multinazionali e dei grandi gruppi industriali che si rifugiano nei paradisi fiscali di tutto il mondo, ogni anno 'sfuggono' all'erario italiano circa 10 miliardi di euro.

Circa 8mila connazionali hanno deciso di trasferire la residenza nel Principato di Monaco per via delle tasse zero sul reddito e sugli immobili.

