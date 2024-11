Fipe-Confcommercio: Santanche', rafforzare legame tra cibo e turismo

Alzare livello servizi unica strada per competitivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 nov - 'Dobbiamo rafforzare ancora di piu' il legame che c'e' tra cibo e turismo. La ristorazione e' una leva economica straordinaria che ha raggiunto i livelli pre-covid con 91 miliardi di fatturato e 54 di valore aggiunto. Ma essere leader di un settore non vuol dire che non dobbiamo darci da fare per migliorare ancora di piu''. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanche' intervenendo in collegamento all'assemblea annuale di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, in corso a Roma. 'Dobbiamo alzare il livello competitivo della nostra economia e possiamo farlo solo alzando il livello dei servizi, a partire da quelli turistici e della ristorazione. Siamo tutti consapevoli - ha aggiunto - che il binomio turismo-ristorazione costituisce un punto di eccellenza del brand Made in Italy a livello globale. La cucina italiana ci rende orgogliosi e rappresenta un comparto importantissimo per migliorare l'offerta turistica. L'Italia e' leader nel mondo e puo' contare anche sull'agricoltura piu' green d'Europa'.

Arl

(RADIOCOR) 19-11-24 17:02:01 (0546)FOOD 5 NNNN