Fipe-Confcommercio: risarcire esercenti per danni da blocco Pos

Pagamenti digitali valgono 1,2 miliardi al giorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - Fipe-Confcommercio esprime forte preoccupazione per il blocco dei pagamenti elettronici tramite Pos verificatosi in questi giorni, causato da un'interruzione nella rete di Worldline.

Il disservizio, sottolinea una nota, ha generato gravi disagi per gli esercenti e i consumatori in tutta Italia mettendo in luce la fragilita' di un sistema che, dipendendo da un unico provider, risulta altamente vulnerabile. Secondo la federazione non basta intervenire con urgenza per evitare che simili disservizi si ripetano, ma e' necessario introdurre un sistema di responsabilita' che preveda anche risarcimenti per i danni subiti dagli esercenti. 'In Italia, dove vige l'obbligo di accettare pagamenti digitali e i clienti ricorrono sempre meno al contante, garantire l'affidabilita' dei sistemi di pagamento digitale e' cruciale. I pagamenti digitali - scrive la federazione - valgono in media circa 1,2 miliardi di euro al giorno. Fipe-Confcommercio ritiene necessario intervenire sulle norme che regolano i sistemi di pagamento digitale prevedendo la responsabilita' dei gestori anche nel caso di disservizi come quelli riscontrati in questi giorni'.

