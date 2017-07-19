Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Fiorentina: morto il presidente e proprietario Rocco Commisso

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, e' deceduto nella notte all'eta' di 76 anni.

            "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B.Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa", si legge sul sito della societa' viola.

            Sim

            (RADIOCOR) 17-01-26 09:23:09 (0151) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.