Fiorentina: morto il presidente e proprietario Rocco Commisso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, e' deceduto nella notte all'eta' di 76 anni.

"Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B.Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa", si legge sul sito della societa' viola.

