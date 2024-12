Fintech: Tinaba e Ice Sda Bocconi lanciano corso su Finanza Digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Tinaba (azienda fintech innovativa che si integra con le banche tradizionali, come Banca Profilo, per offrire servizi di neo-banking) lancia "Finanza Digitale: Neobank e tecnologie FinTech", un progetto formativo ideato con Ice - Innovation and Corporate Entrepreneurship Center di Sda Bocconi School of Management, istituzione accademica per la formazione manageriale. Questo corso fruibile a partire dal 10 febbraio 2025 rappresenta un tassello fondamentale nella missione di Tinaba di promuovere l'educazione finanziaria e fornire strumenti concreti per navigare con consapevolezza il futuro della finanza digitale. Con moduli on-demand e sessioni live interattive condotte dai docenti di Ice Sda Bocconi e da esperti del settore, approfondisce temi come blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale e regolamentazione finanziaria. Al termine del percorso, gli iscritti riceveranno un certificato ufficiale Sda Bocconi. Il corso e' aperto anche a professionisti e non, con l'obiettivo di ispirare e diffondere competenze sulle tecnologie emergenti e sui nuovi modelli di business. Matteo Arpe, Fondatore e Presidente di Tinaba: "Questo corso rappresenta un'opportunita' straordinaria per i nostri clienti e per chiunque voglia acquisire competenze fondamentali nel mondo del fintech, un settore in continua evoluzione". Gimede Gigante, Direttore di Ice Sda Bocconi: 'In partnership con Tinaba, founding partner del nostro European FS Tech Hub, avremo l'opportunita' di raggiungere un pubblico ampio e interessato ad approfondire la conoscenza dei servizi finanziari del futuro, gia' oggi presenti nella nostra realta''.

