Fintech: sinergia Innexta e Fintastico per transizione digitale Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 gen - Una partnership strategica tra Innexta - fintech company del Sistema Camerale italiano partecipata da Unioncamere, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da altre 20 Camere di Commercio - e Fintastico - tra i principali operatori italiani nel mondo della informazione e divulgazione del campo del Fintech. Finalizzata a potenziare il supporto alle piccole e medie Imprese (Pmi) nell'accesso a soluzioni finanziarie attraverso strumenti digitali. Questa sinergia unisce la conoscenza di Innexta delle esigenze di nuova finanza specifiche delle Pmi che crescono, con l'expertise divulgativa e la competenza nel settore fintech di Fintastico.

Obiettivo di breve termine della collaborazione e' la creazione di un Marketplace della finanza per le imprese, un One-Stop-Shop dei molteplici canali di offerta di prodotti di finanza ordinaria e complementare siano essi di debito o di equity, con un pre-screening (attraverso la Suite Finanziaria di Innexta) per la valutazione dell'equilibrio economico-finanziario-organizzativo dell'impresa. L'Embedded Finance e' infatti il nuovo paradigma che sta trasformando i servizi finanziari. Si tratta dell' integrazione di servizi finanziari in piattaforme non finanziarie, rendendo l'accesso a soluzioni finanziarie piu' fluido e accessibile. Questa innovazione offre opportunita' straordinarie, soprattutto nel contesto del B2B, e sta cambiando radicalmente il modo in cui le imprese gestiscono le loro operazioni finanziarie.

Ann

(RADIOCOR) 08-01-24 17:41:17 (0566) 5 NNNN