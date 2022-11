Fintech: Bernardo (AssoFintech), mercato cresce, serve normativa adeguata

Pnrr e' grande occasione, Italia puo' dare risposte (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - Il fintech e' ormai una realta' nel panorama finanziario italiano e mondiale e un segmento che si evolve velocemente, soprattutto da un punto di vista tecnologico, mentre la normativa non e' ancora definita in modo puntuale. "In Italia si vede una forte vivacita' in questo segmento di mercato. Si sente l'esigenza di agire dal punto di vista legislativo e per recepire le direttive europee, a cui anche il nostro Paese ha dato un contributo importante", ha detto Maurizio Bernardo, presidente di AssoFintech, durante la tavola rotonda su fintech e regtech organizzata nell'ambito della presentazione dell'Outlook 2023 a cura delle commissioni di Assiom Forex.

"Noi a volte siamo anche piu' stringenti rispetto alla direttiva. Occorre mettere in risalto quello che rappresenta il fintech in Italia e la regolamentazione deve essere adeguata", ha aggiunto Bernardo, spiegando che il mercato fintech ha un valore sempre crescente e "la parte regulatory vale una bella fetta e gioca un ruolo molto importante". In questo contesto, i fondi in arrivo con il Pnrr, che saranno usati anche per la digitalizzazione, potranno essere un volano importante: "Sono convinto che il Pnrr sia una grande occasione. Il governo precedente ha lavorato, quello attuale proseguira' nel segno della continuita'. Sono convinto, dai dati che abbiamo, che noi possiamo giocare una partita importante. L'Italia puo' dare risposte", ha detto Bernardo, sottolineando che l'auspicio e' che il sottosegretario di Stato all'innovazione tecnologica Alessio Butti, "apra un tavolo su questi argomenti".

Ars

(RADIOCOR) 29-11-22 18:17:31 (0560) 5 NNNN