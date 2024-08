Finlombarda: finanziamento da 1,5 mln con Sace a Selt

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ago - Finlombarda, societa' finanziaria di Regione Lombardia, ha concluso un'operazione di finanziamento a favore di Selt (societa' del gruppo Site), attiva nei settori della trasmissione e distribuzione di energia e della produzione da fonti rinnovabili. Lo hanno reso noto le societa' in un comunicato congiunto. L'operazione, con importo complessivo di 1,5 milioni di euro e durata di 5 anni, e' assistita dalla Garanzia Futuro di Sace e consentira' all'azienda di investire in programmi di sviluppo in Lombardia. Selt, oltre ad avere tre sedi in Italia, e' attiva anche all'estero, in particolare in Francia, Belgio, Olanda e Svizzera. 'Il settore di Selt e' un asset strategico per i nostri territori, che si trovano a dover fronteggiare la complessa sfida della transizione energetica", ha dichiarato Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda. 'La partecipazione all'iniziativa Plain Vanilla e' finalizzata al potenziamento della nostra sede operativa di Mairano, in Lombardia.

Attraverso il finanziamento sara' possibile incrementare in maniera consistente il parco mezzi e le attrezzature necessarie ad affrontare le nuove ed importanti commesse acquisite nel Nord Italia" ha aggiunto Mauro Ceffa, ad di Selt.

