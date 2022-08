Finlandia: da settembre ridurra' drasticamente numero visti a turisti russi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ago - La Finlandia ha annunciato la decisione di limitare il numero di visti rilasciati ai turisti russi al 10% del volume attuale dal 1 settembre, a causa del crescente malcontento nel paese per la guerra in Ucraina. "I visti turistici non si fermeranno completamente - ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto - ma il loro numero diminuira' in modo significativo". A questo fine saranno ridotti gli orari di apertura degli uffici in modo da determinare di fatto un calo del numero delle domande che possono essere processate. Inoltre verra' data la priorita' ad altre tipologie di visto: ovvero quelle per visite ai parenti, contatti familiari, lavoro e studi. Attualmente - ha detto il ministro - la Finlandia gestisce quasi 1.000 domande di visto al giorno dalla Russia.

