Findomestic: in 2023 ripresa mercato veicoli (+18,8%), bene moto e auto usate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - A fine 2023 il mercato dei veicoli e' stimato in crescita del 18,8%, "con una ripresa rispetto alla flessione dello scorso anno, dovuto al rallentamento della catena di produzione e un recupero delle immatricolazioni inevase nel 2022".

L'incremento e' guidato piu' dall'aumento dei prezzi (+7,6%), che da quello dei volumi (+10,5%). Lo ha affermato Claudio Bardazzi, responsabile osservatorio Findomestic nella presentazione della trentesima edizione dell'osservatorio Findomestic 'I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze di consumo', realizzato in collaborazione con Prometeia. Le stime per la domanda di auto nuove da parte di privati registrano un +12,9% in volume, che tuttavia non basta ancora a colmare il gap (-20%) rispetto al 2019. Il fatturato del nuovo, grazie al +4,7% dei prezzi d'acquisto e allo slancio delle alimentazioni elettrificate e alternative (che costituiscono il 53,5% della quota annua) arrivera' a sfiorare i 17 miliardi (+18,2% sul 2022). La regione dove si registra un incremento maggiore e' Lazio (+24,3%), mentre la peggiore e' la Sardegna, che mette comunque a segno un +11,4%. "A trainare la crescita del settore e' soprattutto l'usato, anche per l'erosione del potere d'acquisto per le famiglie", ha spiegato Bardazzi. Il suo giro d'affari sfiorera' infatti i 22 miliardi (+18,8% annuo), con la Valle d'Aosta che ha visto un incremento delle immatricolazioni di addirittura il 21,8%. "Anche in questo caso contribuisce a ingrossare il valore l'aumento medio dei prezzi d'acquisto del 10,5%". Il comparto dei motoveicoli, come nel 2022, si conferma in un buon momento: cresce infatti in volume del 33,1% rispetto ai livelli pre covid e raggiunge 2,65 miliardi (+23,1% rispetto al 2022). La crescita in Calabria supera addirittura il 36%.

