Findomestic: in 2023 mercato prodotti casa in assestamento (+0,3%)

Information technology (-6%) subisce frenata post pandemia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Dopo il boom degli anni della pandemia, il mercato dei prodotti per la casa (mobili e tecnologia) nel 2023 e' in assestamento (+0,3% annuo). E' quanto emerge dalla trentesima edizione dell'osservatorio Findomestic 'I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze di consumo', realizzato in collaborazione con Prometeia. Nel comparto dei mobili, l'aumento in valore e' stimato a fine anno al 2,3%, con l'Emilia-Romagna che registra il dato migliore (+3,2%). Il mercato infatti ha avuto un calo in volumi del 2,7%, compensato da un aumento dei prezzi medi d'acquisto pari al 5,1%, che gli consente comunque di registrare un fatturato di 17,26 miliardi di euro. La tecnologia consumer si assesta invece sui 16,3 miliardi di euro. In particolare, la telefonia ha un giro d'affari in crescita dello 0,7% a 6,24 miliardi, con la Sardegna che registra la crescita maggiore (+2,7%), nonostante il calo dell'8,9% dei volumi. Nei primi 9 mesi dell'anno, hanno tenuto gli acquisti degli smartphone (+0,6%), mentre sono diminuiti quelli dei prodotti indossabili (-6,6%). Invece gli elettrodomestici arriveranno, secondo le stime, a un valore di 6 miliardi (+3,5%).

L'incremento per i grandi, come cappe, lavatrici o wine cabinets, e' del 4,9%, grazie a una crescita dei prezzi del 6,9%. "Gli italiani preferiscono spendere di piu' a fronte di prodotti piu' performanti, che consentono un risparmio energetico", ha commentato Rosita Landolfi che ha curato l'Osservatorio Findomestic. Sul fronte dei piccoli elettrodomestici, il quadro e' di sostanziale stabilita' con un +0,9% sul fatturato, mentre l'information technology patisce la frenata post pandemica: la spesa totale, a fine anno, e' vista in discesa del 6% a 2,26 miliardi, a fronte di prezzi medi d'acquisto in crescita del 5,3% sul 2022. In particolare, da gennaio a settembre 2023 sono crollate le vendite di pc (-16,6%) e tablet (-6,7%), ma si e' registrata una forte espansione della domanda di digital assistant (+19,6%). Infine, il comparto dell'elettronica di consumo scivola a 1,78 miliardi con una perdita del 24,8% (la riduzione minore in Lombardia a -23%). Il completamento dello switch off ha ridotto in modo drastico le richieste di tv (-33,3%) e decoder (-63,7%).

