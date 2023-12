Findomestic: in 2023 mercato beni durevoli oltre 75 mld (+9,4% annuo)

In 2024 si prevede maggiore tendenza a risparmio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - A fine 2023, il mercato dei beni durevoli e' stimato in crescita del 9,4% annuo e tocchera' un valore totale di oltre 75,1 miliardi di euro (6 miliardi in piu' rispetto al livello pre Covid). 'Dietro questo aumento, c'e' pero' una crescita modesta dei volumi, (+ 2,3%), mentre spinge il dato l'incremento dei prezzi medi d'acquisto (+7%)'. Per il 2024, 'il contesto complesso dal punto di vista geopolitico, del clima e dell'inflazione spingera' la maggior parte degli italiani a risparmiare'. Lo ha affermato Claudio Bardazzi, responsabile osservatorio Findomestic nella presentazione della trentesima edizione dell'osservatorio 'I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze di consumo', realizzato dalla societa' di credito al consumo del Gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Prometeia. Negli ultimi 30 anni l'incidenza dei durevoli sui consumi totali, al netto dell'inflazione, e' passata dal 6,2% al 9,2%. 'Le famiglie, soprattutto nel segmento medio alto, sono piu' orientate ad acquistare beni superiori, soprattutto per gli elettrodomestici, se consentono un risparmio energetico', continua. A sostenere i beni durevoli e' stata la mobilita', con una crescita aggregata del 18,8% annuo. Il 2022 aveva visto un boom per l'area casa (che comprende mobili e tecnologia), che ora invece si e' stabilizzata (+0,3%). In valore assoluto, la Lombardia si conferma prima in Italia con un mercato da 15,2 miliardi (+10,5% annuo). Le regioni con la crescita maggiore sono Toscana e Lazio (+10,8%). Fanalino di coda e' invece la Puglia (+6,6%).

