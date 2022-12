Filippine: "seriamente preoccupate" per l'espansione di Pechino nel Mar Cinese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Le Filippine hanno dichiarato mercoledi' di essere "seriamente preoccupate" per le notizie secondo cui la Cina ha iniziato a sviluppare terre non occupate nelle acque fortemente contese del Mar Cinese Meridionale. Nuove isole artificiali sono state viste intorno al conteso arcipelago di Spratleys, dove negli ultimi anni e' stata vista in funzione una nave cinese con un escavatore idraulico, ha riferito Bloomberg, citando immagini satellitari di funzionari statunitensi. "Siamo seriamente preoccupati che tali attivita' contravvengano alla Dichiarazione sulla condotta nel Mar Cinese Meridionale in materia di contenziso e al lodo arbitrale del 2016", ha detto il ministero degli Esteri filippino, aggiungendo di aver chiesto ad altre agenzie di indagare. L'ambasciata cinese a Manila ha denunciato "fake news". Pechino rivendica quasi l'intero corso d'acqua, attraverso il quale passano ogni anno miliardi di dollari di scambi commerciali.

