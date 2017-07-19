Figc: Marotta, Serie A tempestiva e unita' su Malago', ora riforme

Abete? 'Candidatura legittima, ma noi abbiamo gia' scelto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - 'Ci siamo mossi con tempestivita', ma anche con grande unione, e soprattutto rivendichiamo il ruolo di protagonista per la Serie A.

Rivendichiamo il fatto di essere la locomotiva di un sistema sportivo che e' importante' per l'Italia. Cosi' il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, lasciando l'assemblea nella quale i club del massimo campionato (a maggioranza 18 su 20) hanno formalizzato il loro sostegno a Giovanni Malago' per la corsa alla presidenza della Figc. Il consenso per l'ex numero uno del Coni e' solo 'il primo atto di una situazione che ci deve portare a trovare la strada maestra per migliorare il nostro calcio da due punti di vista: la Nazionale e le riforme' e 'questo non puo' avvenire se non confrontandoci anche con la politica'.

Malago', ribadisce Marotta, e' stato identificato per 'il suo profilo, che e' quello di un manager sportivo che naviga da tanti anni nel nostro mondo e, quindi, deve essere interprete delle linee guida della Serie A per far si' che si riesca a migliorare il nostro calcio, che in questo momento e' un paziente malato che ha bisogno di una terapia molto importante'. Quanto alla possibile candidatura per la Figc anche di Giancarlo Abete, 'non so bene cosa voglia fare, il fatto che sia candidato e' un atto legittimo di un dirigente che ha dato molto al calcio. E' un suo diritto, poi chi trovera' piu' consensi vincera'. Noi abbiamo fatto la nostra scelta'.

Enr-

(RADIOCOR) 13-04-26 17:21:41 (0485) 5 NNNN