Fiere: Salone del Mobile di Milano in tour a Los Angeles e New York

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 feb - Parte da Los Angeles, il 21 febbraio, il road show del Salone del Mobile di Milano, che il 23 febbraio approdera' a New York per incontrare i design ed i media della East Coast, in due eventi creati in collaborazione con il New York Institute of Technology, la principale universita' per numero di architetti e designers nella Grande Mela. La tappa californiana, invece, e' stata organizzata al Petersen Museum, con l'American Institute of Architects di Los Angeles, la piu' importante organizzazione americana di categoria. Nel 2022 il design made in Italy negli Usa ha registrato vendite per 3,8 miliardi di dollari e si accinge a diventare il principale mercato di riferimento del settore assieme all'Europa. 'Gli Stati Uniti non sono solo un mercato in crescita per le aziende che animano il Salone, ma anche un bacino creativo tra i piu' influenti al mondo, che conta migliaia di rinomati studi di architetti e di design, a cui fanno capo molti dei principali progetti immobiliari, contract e residenziali, internazionali", ha detto Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile. "Stiamo costruendo itinerari per i prodotti italiani che vanno da costa a costa per alimentare piattaforme di business, anche per il design" ha dichiarato Antonino Laspina, direttore dell'Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete USA. La 61a edizione del Salone del Mobile, che si terra' dal 18 al 23 aprile alla Fiera Milano Rho, ospitera' 1.962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design.

