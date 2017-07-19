Fiere: Mimit, accordo tra Aefi e It-Ex per rafforzare sistema nazionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - 'Il sistema fieristico e' una leva strategica per il tessuto produttivo italiano e per il nostro Made in Italy. Questo accordo ne rafforza il ruolo e ne consolida la funzione al servizio delle nostre imprese e della loro presenza internazionale, contribuendo alla competitivita' del Paese', ha dichiarato il ministro Urso. 'La firma di oggi rappresenta una svolta decisiva verso un percorso di integrazione e di una rappresentanza unitaria dell'industria fieristica italiana, quarta al mondo e seconda in Europa. Il sistema fieristico italiano e' una leva imprescindibile per la crescita delle Pmi e delle politiche di internazionalizzazione a favore dell'export. Inoltre, con i suoi 22 miliardi di indotto complessivo, contribuisce attivamente allo sviluppo dei territori', ha dichiarato il presidente di Aefi, Maurizio Danese. 'Con la firma di questa intesa compiamo un passo concreto verso una collaborazione piu' strutturata e continuativa tra le principali rappresentanze del sistema fieristico italiano. Rafforzare il dialogo e l'azione comune con Aefi significa dotare il settore di una voce ancora piu' autorevole nei confronti delle istituzioni e creare le condizioni per affrontare insieme le sfide future, valorizzando competenze, complementarita' e visione strategica', ha aggiunto il presidente di It-Ex, Raffaello Napoleone.

La Lettera di intenti istituisce, inoltre, un Comitato paritetico di coordinamento di 12 membri (sei per ciascuna delle due associazioni) gia' designati dalle due compagini, con il compito di sviluppare le linee operative della collaborazione e di elaborare proposte strutturate da sottoporre agli organi deliberanti delle rispettive associazioni, con l'obiettivo di rafforzare il sistema fieristico italiano e accrescerne la competitivita' a livello internazionale. A presiederlo sara' Giovanni Bozzetti, alla guida di Fondazione Fiera Milano che ha dichiarato: 'Il Comitato di coordinamento, che sono orgoglioso di presiedere, nasce proprio con l'obiettivo di rendere strutturale questa collaborazione e trasformarla in un motore di crescita per la competitivita' e l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 26-01-26 12:41:43 (0296) 5 NNNN