Fiere: Mecspe torna a Bologna per affrontare le sfide del manifatturiero

In programma dal 6 all'8 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Dal 6 all'8 marzo torna a BolognaFiere Mecspe, la piu' importante fiera dell'industria manifatturiera organizzata da Senaf, che si propone come punto di riferimento per creare un ponte di collegamento tra formazione e lavoro, fornendo spunti e iniziative per preparare i giovani al loro ingresso come professionisti del mondo manifatturiero. Un'edizione improntata sulla formazione che si concretizzera' con la presenza di numerose unita' dimostrative e anche con Mecspe Young&Career, un'area che offre a giovani visitatori e studenti l'opportunita' di partecipare ad appuntamenti formativi organizzati dagli espositori e incontrare le aziende alla ricerca di professionisti e nuove risorse. Ampio spazio, dunque, alla tematica della formazione, che insieme a innovazione e sostenibilita', non solo rappresenta una delle tre direttrici lungo le quali si sviluppa la fiera, ma ricalca anche i principali macro-trend che stanno cambiando il mercato del lavoro, con un particolare impatto sul manifatturiero. Centrale anche il progetto Demu, una sfida rivolta da un gruppo di sei aziende internazionali agli studenti del secondo anno del corso di laurea in Design organizzato a Vicenza dall'Universita' Iuav di Venezia in collaborazione con la Fondazione studi universitari di Vicenza. La sfida era quella di valorizzare le potenzialita' dello stampaggio a iniezione avanzato attraverso la progettazione di un piccolo oggetto in polimeri da fonte rinnovabile con un valore d'uso. Il progetto vincitore e' 'Jaketa': un appendino pieghevole da viaggio, premiato per le sue caratteristiche di immediatezza, utilita', e facilita' di comunicazione che, come riconoscimento, verra' prodotto e distribuito in fiera.

