Fiere: incontro Urso-Bozzetti (Fondazione Fiera Milano) su sistema italiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato al Mimit il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, sulle priorita' e sulle prospettive del comparto fieristico italiano. Presente all'incontro anche il senatore Matteo Gelmetti, recentemente nominato dal Mimit Consigliere esperto per il sistema fieristico. Nel corso dell'incontro, come specificato in una nota del ministero, sono stati approfonditi i temi legati al rafforzamento del ruolo delle fiere italiane quale leva per la promozione del Made in Italy, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e l'attrattivita' del Paese sui mercati globali. Inoltre, Urso e Bozzetti hanno fatto il punto sull'attuazione dell'accordo siglato lo scorso settembre tra Mimit, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, nonche' del successivo protocollo d'intesa tra Aefi e It-Ex, finalizzato a rafforzare la collaborazione a supporto delle imprese e delle filiere produttive. Un percorso che ha gia' consentito l'attivazione di 16 'Case del Made in Italy' del Mimit nei principali eventi fieristici nazionali.

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(RADIOCOR) 30-04-26 16:18:17 (0778) 5 NNNN