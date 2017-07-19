Fiere: in 50ma edizione Hospitality arriva progetto 'Orizzonti Possibili'

Esperienza immersiva turismo open air, in spazio Di Ognuno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - Lo spazio esperienziale Di Ognuno presenta il nuovo progetto 'Orizzonti Possibili', dedicato all'ospitalita' inclusiva e all'accessibilita' open air, in occasione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza. La manifestazione internazionale dell'hotellerie e della ristorazione, giunta alla sua 50ma edizione, sara' in programma dal 2 al 5 febbraio 2026 al Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

Di Ognuno e' il progetto pluriennale di Riva del Garda Fierecongressi per Hospitality, realizzato in collaborazione con Village for All - V4A e Lombardini22, che ogni anno esplora un diverso ambito dell'accoglienza. 'Con Orizzonti Possibili proseguiamo l'impegno di Hospitality per un turismo sostenibile' commenta Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi. 'Di Ognuno non e' solo un progetto sull'accoglienza accessibile, ma un invito ad abbracciare una visione piu' ampia verso un'esperienza inclusiva e condivisa, dove il linguaggio del design, delle neuroscienze e il valore sociale si fondono per creare un'ospitalita' davvero per tutti'.

L'edizione 2026, in particolare, accende i riflettori sul turismo outdoor e open air - campeggi, villaggi turistici, glamping, chalet e suite immerse nella natura - per raccontare come ogni esigenza di accessibilita', sia essa permanente, temporanea o situazionale, possa trasformarsi in liberta' grazie a un progetto attento e inclusivo.

com-bla

(RADIOCOR) 22-10-25 14:55:51 (0483) 5 NNNN