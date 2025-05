Fiere: Hospitality-Il Salone dell'Accoglienza presenta progetto per piu' accessibilita'

In collaborazione con fiera Wmf-We Make Future (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - L'ospitalita' di domani parla il linguaggio dell'inclusione: per dare visibilita' a chi sta gia' trasformando questa visione in esperienza concreta, Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l'hotellerie e la ristorazione, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, lancia 'Hospitality Award - Inclusivita' e accoglienza', una nuova iniziativa per dare voce e valorizzare i progetti che abbattono le barriere fisiche, sensoriali, cognitive, alimentari e culturali e rendono il turismo davvero aperto a tutti. Il contest nasce in collaborazione con Wmf-We Make Future, la piu' grande fiera italiana dedicata all'innovazione digitale.

Com-Pan

