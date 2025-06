Fiere: Aefi, fino al 30 luglio al Mimit la mostra "Esporre innovazione" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Sotto i riflettori, contributi video, installazioni e prodotti innovativi presentati per la prima volta in 22 tra le principali manifestazioni fieristiche 2024-2025, per una esposizione trasversale che spazia dalla cosmetica alla salute, dal turismo all'editoria, dalla moda all'agroindustria, fino all'artigianato e all'ambiente. Il progetto allestitivo e' di Henoto Spa, design grafico di Doubledot. La mostra e' visitabile dal lunedi' al venerdi' dalle ore 17:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00. Ingresso libero, previa identificazione.

Hanno contribuito alla realizzazione della mostra Brixia Forum, Cremonafiere, BolognaFiere, Federunacoma, Fiera Roma, Fiere di Parma, Firenze Fiera, Ieg - Italian Exhibition Group, Mostra d'Oltremare, Mseventy, Nuova Fiera del Levante, Promoberg, Riva del Garda Fierecongressi, Salone Libro, Sicilia Fiera, Veronafiere. Hanno presentato i loro contributi le seguenti manifestazioni: Cosmoprof, Marca by BolognaFiere, Eima, Welfair - La fiera del fare Sanita', Mida - Mostra internazionale dell'artigianato, Sigep, Vicenzaoro / T.Gold, Marmomac, Beauty to Business, Cremona Musica, TTG Travel Experience, Cibus, Hospitality, NSE New Space Economy, Hey Sun, Fieragricola, Futura, Bologna Children's Book Fair, Didacta, Expo Riva Schuh, White, Salone del libro. L'evento e' realizzato nell'ambito della collaborazione tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e Aefi per la valorizzazione del sistema fieristico italiano.

