            Notizie Radiocor

            Fiera Levante: Frulli, "raggiunta certificazione parita' genere, e' punto partenza"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 19 set - "Oggi abbiamo voluto portare al centro l'attivita' e il sacrificio che le donne fanno per competere nel mercato del lavoro, delle istituzioni,della rappresentanza. Noi oggi, come Fiera del Levante, abbiamo raggiunto la certificazione della parita' di genere, ma e' solo un punto di partenza". Lo ha detto Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante che ha organizzato, questa mattina,l'evento Donne di Puglia,insieme a 24 Ore Eventi. "Sono per la parita' della competizione e vedendo anche il panel di oggi - ha concluso - stiamo perdendo delle opportunita' e questo dobbiamo evitarlo".

            Vru

            (RADIOCOR) 19-09-25 13:35:36 (0335)PA 5 NNNN

              


