Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo: presentata a Bruxelles

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - La Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo, in programma all'Aquila dal 9 all'11 dicembre prossimi, alla ribalta europea: il vicepresidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, con delega ai Parchi e Riserve Naturali, Emanuele Imprudente, ha invitato alla prima edizione della manifestazione le associazioni di abruzzesi in Belgio, nel presentare l'evento ieri sera a Bruxelles nel corso della tavola rotonda dal titolo "Turismo sostenibile, sistemi rurali e agricoltura di qualita': la CETS come opportunita' per l'Abruzzo". Un incontro promosso dallo stesso Assessorato con il coinvolgimento del Parco Regionale Sirente-Velino e delle Associazioni locali degli Abruzzesi all'estero. "Si tratta del primo passo, il prossimo anno coinvolgeremo anche altre associazioni di abruzzesi nel mondo, determinanti da decenni nel dare un fondamentale apporto sulla tematica del turismo delle radici", ha spiegato Imprudente. "Il brand Abruzzo, la sua attrattivita' puo' e deve far leva anche su un prodotto eccezionale come il tartufo, che per identita', qualita' e storia, rappresenta una eccellenza da esportare nel mondo, da trasformare e in una filiera produttiva e imprenditoriale in loco".

