Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo: presentata a Bruxelles -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - La missione del l'Assessorato all'Agricoltura ha fornito l'occasione per dare attuazione alla convenzione in essere tra Aarap e Regione per l'utilizzo della sede nella capitale delle istituzioni europee. Arap ha gia' approvato un programma di azioni da porre in essere proprio a Bruxelles per dialogare con le istituzioni europee e i principali stakeholder a beneficio delle imprese abruzzesi.

L'evento con l'assessorato all'Agricoltura, con il rappresentante di Arap, Romeo Ciammaichella, responsabile internazionalizzazione dell'Azienda regionale, ha dato inizio al capitolo agrifood proprio all'interno dello specifico programma di azioni.

"La nostra presenza a Bruxelles e il coinvolgimento delle associazioni degli abruzzesi da' continuita' in Belgio al lavoro portato avanti in sinergia con Arap - ha sottolineato ancora Imprudente - che, nel ruolo di braccio operativo per conto della Regione, ha dato ottima prova di se' in occasione delle missioni dei mesi scorsi all'Expo di Dubai e proprio qui a Bruxelles, negli eventi Abruzzo Sostenibile, le vetrine internazionali che abbiamo dedicato all'agrifood di eccellenza. Ed ora siamo pronti alla sfida rappresentata dal lanciare e consolidare una fiera internazionale dedicata al tartufo, come da tempo richiesto dalle associazioni di categoria e operatori del settore, e che finalmente e' diventata realta'. Non va dimenticato che nei nuclei industriali che sono gestiti dall'Arap importante e' la presenza di imprese di trasformazione che operano nel settore agroalimentare", ha concluso.

