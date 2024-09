Fiera di Vicenza: Vicenzaoro September, nuovi dati industria gioiello-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 set - Sostenibilita' e responsabilita' sociale, da sempre al centro degli incontri organizzati da Cibjo, la Confederazione mondiale della gioielleria. Domenica 8 settembre discutera' le prospettive nell'utilizzo dell'oro riciclato (in un talk in collaborazione con World Gold Council), la tracciabilita' nei differenti settori della gioielleria, la crescente separazione del mercato dei diamanti naturali da quello dei lab grown diamond e il ruolo dell'industry nella protezione della biodiversita' (in un evento in collaborazione con Watch & Jewellery Initiative 2030). Mentre, giovedi' 5 settembre, Cibjo collabora all'organizzazione del seminario formativo di Ipmi - International Precious Metals Institute, durante il quale si discutera' di metalli preziosi e gioielleria con esperti e stakeholder del settore nel giorno che precede l'opening di Vicenzaoro September. Creativita' e valore dell'umilta' in gioielleria saranno al centro dell'evento di Assogemme 'Eredita' future: il tempo sospeso dell'atto creativo', in programma sabato 7 settembre, con Luca Iacomucci, designer freelance di alta gioielleria per Louis Vuitton. Di nuove competenze e utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in gioielleria discuteranno nel Retail Talk di Federpreziosi Confcommercio (lunedi' 9 settembre), tra gli altri, Guido Di Fraia, prorettore all'Innovazione e Intelligenza Artificiale di Iulm; Stefano Andreis, presidente Federpreziosi Confcommercio Imprese per l'Italia e Francesco Ponzi, coordinatore Giovani Federpreziosi. Fiducia del consumatore, tracciabilita' e azioni per facilitare il commercio dei materiali preziosi saranno al centro dell'evento sulla Convenzione di Vienna su controllo e marcatura di lavorazioni in metalli preziosi, in programma sabato 7 settembre, in collaborazione con Hallmarking Convention e Vicenza Assay Office - Made in Vicenza, societa' della Camera di Commercio di Vicenza. 'Il contrasto all'illegalita' nel settore orafo, tutela del Made in Italy e lotta al contrabbando dei preziosi' sara' invece il tema del talk di lunedi' 9 settembre in collaborazione con Guardia di Finanza e Ufficio delle Dogane di Vicenza. 'D.Or Campania: occasione straordinaria di sviluppo', domenica 8 settembre, e' invece l'evento di presentazione di una nuova iniziativa per il distretto orafo campano alla presenza di rappresentanti della Regione Campania. In fiera anche i Gem Talk, incontri di formazione per gemmologi in collaborazione con Igi - Istituto Gemmologico Italiano, dedicati al controllo scientifico della veridicita' dei diamanti e al mondo delle gemme opache (domenica 8 settembre).

