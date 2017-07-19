Fiera del Levante: venerdi' 19 settembre a Bari l'incontro "Donne di Puglia"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Un confronto tra istituzioni, impresa e voci del mondo della cultura per valorizzare il talento delle donne e analizzare il loro contributo alla crescita della Puglia (e non solo). E' l'obiettivo dell'evento 'Donne di Puglia', in programma venerdi' 19 settembre 2025 a Bari, presso la Fiera del Levante. Dalle 10 alle 13, protagoniste del mondo delle istituzioni, dell'impresa, della ricerca e della cultura offriranno al pubblico un'occasione di ispirazione e di riflessione collettiva attraverso le esperienze e le visioni di donne che, con competenza e passione, stanno contribuendo a ridefinire gli equilibri nei luoghi decisionali, nella produzione di valore e nella costruzione di un nuovo modello culturale e di societa'. L'apertura dei lavori sara' affidata a Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, e a Filomena D'Antini, Consigliera Nazionale di Parita' presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il primo dialogo portera' sul palco il tema della rappresentanza femminile nell'economia, con la testimonianza di Luciana Di Bisceglie, Presidente di Unioncamere Puglia, e di Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria, che racconteranno il valore e l'impatto delle donne alla guida delle imprese e delle associazioni di categoria. A seguire, il dibattito si spostera' sulla leadership con voci diverse ma complementari: Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Laura Ruggiero, Presidente e Amministratore Delegato di FAVER, e Mariangela Tragni, Presidente della BCC Alta Murgia. Le loro esperienze offriranno uno spaccato del talento femminile al vertice di istituzioni, aziende e realta' economiche radicate sul territorio. Il ruolo strategico della conoscenza sara' invece al centro dell'intervento di Luisa Torsi, Presidente dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione, che mostrera' come ricerca e formazione possano essere leve decisive di trasformazione sociale. Non manchera' uno sguardo sul potere della comunicazione, con le riflessioni di Luciana Coluccello, giornalista e tv reporter, e di Maddalena Mazzitelli, Direttore responsabile del Gruppo Media Telebari e Radio Bari, che porteranno l'attenzione su come l'informazione possa generare cambiamento e consapevolezza collettiva. La mattinata si chiudera' con un momento dedicato alla cultura, attraverso il dialogo con la scrittrice Gabriella Genisi a cui seguira' l'intervista a Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

'Donne di Puglia' e' realizzato in collaborazione con Nuova Fiera del Levante e con il patrocinio di Associazione GammaDonna. L'evento sara' trasmesso in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore https://www.ilsole24ore.com/.

red-

(RADIOCOR) 13-09-25 18:50:41 (0434) 5 NNNN