Fidimed: al via primo microcredito di liberta' a donna vittima di violenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - Fidimed, intermediario finanziario ex 106 di matrice confindustriale, ha aderito al primo microcredito di liberta' deliberato in Italia. Si tratta di un microcredito imprenditoriale concesso a una donna laziale vittima di violenza. Il prestito ha una durata di sette anni con tasso azzerato dall'intervento dell'Ente nazionale per il Microcredito, gestore del progetto sociale del Dipartimento Pari opportunita' in collaborazione con Caritas, Abi e Federcasse. Il microcredito imprenditoriale interviene in favore di donne vittime di violenza protette da centri antiviolenza in case rifugio e che, assistite da un tutor, presentano un progetto per avviare una propria impresa. Fidimed, confidi nazionale nato in Sicilia, ha aperto nei giorni scorsi la sede romana espandendo la sua presenza nazionale che comprende tra le altre anche Milano, Bari e Napoli. Secondo Giancarlo Abete, vicepresidente Federconfidi, l'apertura a Roma di Fidimed "dimostra che c'e' un progetto organico di crescita che non solo copre vuoti sul territorio lasciati dal sistema bancario per mantenere il contatto fisico e l'interfaccia con l'imprenditore, ma anche stimola l'intero settore dei confidi a sviluppare una trasformazione nella direzione di meglio interpretare le esigenze degli imprenditori attraverso una rete commerciale sempre piu' diffusa e capillare'.

