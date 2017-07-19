FiberCop: rafforza presenza al Sud con sviluppo polo di innovazione

Al via nuova collaborazione con la Federico II (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Il Mezzogiorno si candida a diventare uno dei principali laboratori nazionali per lo sviluppo delle infrastrutture digitali di nuova generazione. E' in questa direzione che FiberCop sta rafforzando la propria presenza nel Sud Italia attraverso lo sviluppo progressivo di un polo di innovazione dedicato alle reti del futuro, mettendo a sistema competenze, ricerca, industria e infrastrutture tecnologiche avanzate. L'ultimo tassello di questo percorso prende forma a Napoli, con una nuova collaborazione con l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata allo sviluppo di architetture, modelli e piattaforme basate sul concetto di Digital Twin multi-dominio.

La collaborazione con la Federico II si inserisce in una strategia piu' ampia che punta a estendere l'Innovation Hub di FiberCop nel Sud Italia e a fare del Mezzogiorno un ecosistema distribuito di innovazione, nel quale universita', centri di ricerca, imprese e infrastrutture digitali possano lavorare insieme alla sperimentazione delle tecnologie destinate a caratterizzare la prossima generazione delle reti.

Com-Sim

(RADIOCOR) 10-09-26 12:02:21 (0263) 5 NNNN