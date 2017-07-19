Fibercop: 27 mln di km di fibra posati, in Ftth 13,2mln di immobili (oltre 42%)

Dati al 30 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - L'infrastruttura di rete FiberCop conta circa 27 milioni di chilometri di fibra posati su tutto il territorio nazionale, oltre 670 volte la circonferenza della Terra, circa 10.500 centrali e 160.000 armadi ripartilinea. E' quanto emerge dal Netbook 2025 di FiberCop, disponibile on line, documento che offre una panoramica sull'evoluzione dell'infrastruttura di rete in Italia. La nuova edizione riporta i dati al 30 giugno 2025.

A giugno 2025 le linee attive totali con accesso su rete FiberCop sono oltre 14 milioni, di cui 13 milioni in broadband e 11,5 milioni ultra-broadband, con una connessione ultraveloce fino a 1 Gbps. A livello regionale, guida la Lombardia con 2,6 milioni di linee attive, seguita da Lazio (1,6 milioni) e Campania (1,3 milioni).

Al 30 giugno 2025, la rete Fttx (Ftth o Fttc) di FiberCop raggiunge 6.100 Comuni, coprendo circa 28,4 milioni di unita' immobiliari, pari a quasi il 91% del totale nazionale. I comuni raggiunti in Ftth (cioe' fibra fino alla casa, ndr) sono oltre 2.800, per un totale di oltre 13,2 milioni di unita' immobiliari, pari a piu' del 42% del totale. Le province con la maggiore copertura Ftth sono Trieste (74%), Pescara (71%) e Roma (67%).

