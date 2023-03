Festival Trento: tappa a Johannesburg, nuove tecnologie per progettazione urbana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - La rigenerazione urbana e lo sviluppo di smart city sono un elemento centrale della trasformazione delle citta', ma anche un meccanismo di redistribuzione di ricchezza e benessere che produca una migliore qualita' della vita. E' quanto emerge durante il panel dedicato alle "citta' intelligenti" nell'ambito del quarto appuntamento di presentazione internazionale del Festival dell'Economia di Trento, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine e in corso a Johannesburg. La tappa in Sudafrica segue quelle che si sono tenute nei mesi scorsi in Svizzera, San Francisco e Abu Dhabi. "Le smart city sono un modo per migliorare la qualita' della vita, rendendone piu' efficienti tutti gli aspetti, dalla vivibilita' ai costi, per esempio quelli di trasporto", ha detto Cyril Baloyi, head of department del Gauteng Department of e-Government. Per realizzare progetti avveniristici come sono quelli legati alle citta' intelligenti, la chiave di volta e' il progresso tecnologico: "Nuove tecnologie e intelligenza artificiale possono essere usate per rivoluzionare la progettazione urbana, ma anche la gestione dei trasporti e dei rifiuti", ha detto Cristina Trois, professoressa di ingegneria ambientale alla School of Engineering della University of KwaZulu-Natal. Serve anche un lungo lavoro di studio e progettazione: "Cerchiamo di indagare e comprendere le tematiche legate alle smart city, per capire come si possa sviluppare la progettazione, soprattutto dei trasporti, della mobilita' e degli schemi di spostamento. L'idea e' capire come questi fattori interagiscono tra loro, per rendere il sistema piu' efficiente", ha detto Mxolisi Mchunu, senior advisor della South African Local Government Association, sottolineando che "l'effettiva gestione puo' essere resa piu' efficiente anche dall'uso dei big data, utili per comprendere le abitudini di spostamento della popolazione". Un esempio concreto di smart city e' quello di Lanseria, una vera e propria citta' che rappresenta il primo sviluppo urbano "smart" del Sudafrica, pensato per ospitare tra 350.000 e 500.000 persone entro il prossimo decennio (il masterplan e' stato completato a fine 2020). "E' una smartcity ormai abitata da molte persone che hanno deciso di spostarsi dalle aree piu' produttive del nostro Paese. L'amministrazione locale ha destinato molti fondi alla creazione del progetto, in collaborazione con il Governo nazionale. Le sfide sono state moltissime, e' il primo progetto di questo tipo avviato nel nostro Paese", ha raccontato Khomotso Letsatsi, Gauteng Growth and Development Agency del Lanseria Smart City Special Purpose Vehicle, sottolineando che "serve collaborazione tra pubblico e privato anche per gestire l'integrazione e sensibilizzare la popolazione locale". Lanseria, "si basa sull'uso dell'intelligenza artificiale, della tecnologia per offrire servizi alle comunita' ed energie rinnovabili", ha aggiunto.

