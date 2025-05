Festival Trento: Silvestri, diventera' ancora piu' grande e importante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'Il futuro del Festival e' di diventare ancora piu' importante, di ampliare il respiro internazionale che pure esiste, probabilmente di estendere un po' la sua durata perche' abbiamo visto che mettendo tanti argomenti cosi' interessanti forse un giorno in piu' dovremmo considerarlo'. Lo ha dichiarato Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo 24 Ore, facendo il punto sul Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento nel suo ultimo giorno della XX edizione. 'Porto a casa una grande soddisfazione di aver realizzato un anno di lavoro, il lavoro fatto con le istituzioni trentine, con tutto il Gruppo 24 ore, e anche devo dire il coinvolgimento della cittadinanza, dei turisti che sono venuti e soprattutto dei ragazzi a cui abbiamo dato un incarico di responsabilita', chiedendo loro di partecipare attivamente al Festival, proponendo argomenti e anche in alcuni casi sviluppandoli; quindi alcuni dei ragazzi sono stati protagonisti di panel che hanno trattato argomenti anche complessi e devo dire che la risposta e' stata davvero significativa'. Per Silvestri, la larga partecipazione al Festival e' dettata dal fatto che 'la gente ha bisogno di capire, direi che anche i nostri ospiti - importanti opinion leader - non solo vengono qui a portare la loro esperienza ma si confrontano tra loro, questo e' un aspetto molto interessante Lo abbiamo visto pubblicamente nei dibattiti ma chi e' stato qui a Trento lo ha visto anche in tante location, per la strada, e dunque si discute in maniera intensa per capire dove sta andando il mondo'.

Fla-

(RADIOCOR) 25-05-25 18:01:03 (0363) 5 NNNN