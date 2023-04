Festival Trento: sguardo su sfide mondo nuovo, oltre 260 eventi e 540 relatori

Presentata 18esima edizione da 25 a 28 maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Dal 25 al 28 maggio si terra' a Trento la 18esima edizione del Festival dell'Economia, che vede per il secondo anno il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Il titolo dell'evento di quest'anno, "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo", da' il senso dello spirito che animera' la kermesse, in continuita' con l'edizione 2022, che ha avuto come titolo "Dopo la pandemia e la guerra, tra ordine e disordine" e in cui sono state analizzate la crisi della globalizzazione e la necessita' di rivedere i modelli di sviluppo mondiali. Quest'anno la scelta e' di dedicare le quattro giornate a riflettere sul futuro per analizzare le linee guida del cambiamento e le sfide del nuovo mondo di fronte alle guerre e ai cambiamenti della geopolitica, al rischio pandemie, all'emergenza energetica e climatica. A farlo saranno le menti piu' brillanti della scienza, opinion leader, esperti delle discipline piu' diverse, in dialogo con le personalita' della politica, dell'economia e della societa' civile, alla ricerca di quella bussola che consentira' di trovare soluzioni adeguate. Alla quattro giorni prenderanno parte prenderanno parte 6 Premi Nobel, tra cui quelli per l'economia Joseph Stiglitz, Robert Shiller e James Heckman, 19 ministri, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i piu' importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle piu' importanti istituzioni europee e nazionali, 35 relatori internazionali, oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali. Il Festival sara' aperto dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e sara' chiuso dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Solo per fare alcuni nomi, nel corso della quattro giorni ci saranno l'astronauta Samantha Cristoforetti, l'ex sindaco di New York Bill De Blasio, l'economista Daniel Susskind, l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, il presidente consiglio vigilanza Bce Andrea Enria e il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni. Il calendario, insieme alle altre iniziative, compone il quadro di un palinsesto complessivo con oltre 260 eventi in quattro giorni e iniziative che vedranno il 37% di presenza femminile.

