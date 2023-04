Festival Trento: sguardo su sfide mondo nuovo, oltre 260 eventi e 540 relatori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Il Festival si svolgera' con la formula pensata da Gruppo 24 Ore e Sistema Trentino: un evento diffuso in tutta la citta' di Trento con una nutrita agenda d'iniziative rivolte ad un pubblico ampio e trasversale. Il 'FuoriFestival', la novita' introdotta nella scorsa edizione, proporra' anche nel 2023 una ricca serie di appuntamenti speciali, culturali, didattici, ma anche trasversali e d'intrattenimento con il coinvolgimento di talent, creator e influencer seguiti dai giovani. Nell'ambito del Fuori Festival confermato anche 'Economie dei Territori', la serie di appuntamenti che da' voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realta' territoriali. Tornano in versione arricchita gli 'Incontri con l'autore' con un programma di presentazioni di libri in diverse punti della citta'. In un festival che indaga il futuro in prima linea non possono che esserci i giovani, interessati piu' degli altri a porre fondamenta solide su cui edificare il loro futuro. Per questo l'edizione 2023 propone un fitto programma di 15 eventi a loro dedicati sia all'interno del Festival sia all'interno del FuoriFestival per culminare con il 'Festival dei giovani', tre appuntamenti rivolti in particolare agli studenti delle scuole superiori trentine. Sempre studenti, ma universitari, saranno protagonisti di due eventi dove presenteranno contributi sui temi del Festival. Inoltre, sul fronte della sostenibilita', e' stato avviato un percorso per certificare il Festival dell'Economia secondo la norma Iso 20121:2012 'Eventi sostenibili'. Trentino Marketing, in qualita' di co-organizzatore, ha implementato il proprio sistema di gestione con processi e procedure volte a garantire la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali generati dal Festival in ottica di miglioramento continuo e ha sottoscritto un formale documento di 'Politica di sviluppo sostenibile'.

