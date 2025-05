Festival Trento: Rossini, edizione bella e sorprendente, partecipazione incredibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'E' stata una ventesima edizione importante, davvero bella, per certi aspetti anche sorprendente, con 650 ospiti dall'Italia e da tutto il mondo ci hanno raggiunto qui a Trento da mercoledi' sera e poi giovedi', venerdi', sabato e domenica con 330 grandi appuntamenti, appuntamenti nei quali abbiamo potuto approfondire i temi del momento, anche con opinioni in alcuni casi anche contrastanti con punti di vista diversi, ma questa e' proprio l'anima del Festival dell'economia di Trento'. Lo ha affermato Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, tirando le somme dell'andamento del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Tra i punti di forza di questa edizione, Rossini ha citato 'il coinvolgimento dei ragazzi, un tratto molto importante delle edizioni passate, ma che in questa edizione ha portato davvero una ventata nuova', sottolineando i 'i progetti che il Sole 24 ore ha lanciato e che hanno coinvolto davvero moltissimi giovani in tutta Italia, con un coinvolgimento importante anche delle tante universita' e poi i giovani nelle sale che in molti casi hanno posto delle questioni anche con la loro freschezza ma anche con il loro punto di vista critico e ci piace proprio pensare che su questa strada si possa proseguire anche nei prossimi anni'. Mentre la XX edizione si sta chiudendo, il pensiero va gia' alla prossima: 'Con l'amico Fabio Tamburini stiamo gia' ragionando e anche con Federico Silvestri, con tutto lo staff del Trentino, perche' a ogni edizione cerchiamo di cogliere dove il Festival puo' ulteriormente migliorare, qualche idea ce l'abbiamo, sara' un piacere parlarne nei prossimi mesi'. Per Rossini 'la partecipazione e' stata incredibile. Gia' da giovedi' mattina la gente ha proprio voglia di venire, c'e' un popolo del Festival molto affezionato, ci sono tante persone che vedono nel Festival il momento vero del confronto, dell'approfondimento e quindi sentiamo anche la responsabilita' di tutto questo'.

