Festival Trento: Ravasi, esaltare grandezza tecnologia ma religione sia sentinella

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - 'E' fuor di dubbio che non possiamo ritirarci in una oasi o un eremo, lontano dal mondo. Noi siamo immersi nel mondo. La grandezza della scienza e della tecnologia deve essere esaltata e non dobbiamo essere persone iper critiche e pensare che sia una maledizione e che stiamo andando verso l'abisso. Ma il compito delle religioni e' mettere una sorta di segnale'. Lo ha affermato Gianfranco Ravasi, Presidente Emerito, Pontificio Consiglio per la Cultura, alla cerimonia di inaugurazione del Festival dell'Economia di Trento. Ravasi si e' soffermato anche sull'elezione del Papa Leone XIV. 'Non ero nel conclave ma ho seguito l'elezione anche io e impressionava un aspetto: l'umanita' che ha ancora bisogno di simboli. C'era e c'e' il bisogno di un simbolo; simboli anche poveri ma che hanno una carica straordinaria'.

