Festival Trento: Fugatti, continua a crescere, edizione importante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'Questo e' stato un Festival importante. Quando all'inizio abbiamo parlato di una Davos popolare, che vuol dire riuscire a parlare delle grandi tematiche scientifiche, riuscendo a trasmetterle alla popolazione comune, questo penso sia avvenuto. Credo sia un passaggio culturale per il Festival'.

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, tracciando un bilancio del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. 'Noi siamo qui a fare informazione, non solo per chi conosce le regole economiche, quindi chi se ne occupa, ma per riuscire a trasmettere questi messaggi alla cittadinanza e devo dire che ho visto anche molta partecipazione, ho visto anche che la gente chiedeva informazioni, faceva domande e quindi questo fa parte di quel tentativo di portare alla base la volonta' di trasmettere le informazioni legate all'economia', ha aggiunto Fugatti, concludendo che 'e' un Festival che continua a crescere.

Voglio fare complimenti a tutta l'organizzazione, in primis al direttore Tamburini, al Sole 24 Ore, alla nostra macchina organizzativa e quindi a Trentino Marketing, l'Ufficio Stampa, tutti coloro che hanno lavorato e un ringraziamento alle Forze dell'Ordine perche' avere qui una decina ministri in tre giorni vuol dire essere in grado di gestire il territorio quindi Polizia Locale e Forze dell'Ordine'.

Fla-

(RADIOCOR) 25-05-25 18:03:03 (0365) 5 NNNN