Festival Trento: Colaiacovo, Gruppo 24 Ore crede molto in questa manifestazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - 'Il Sole 24 Ore crede molto in questo Festival, tanto che ha deciso di festeggiare qui i suoi 160 anni'. Lo ha detto Maria Carmela Colaiacovo, presidente del Gruppo 24 Ore, in chiusura del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing, sottolineando il lavoro fatto dalla 'grande macchina organizzativa'. La presidente ha ringraziato 'in modo particolare il direttore Tamburini e Federico Silvestri (Ad del gruppo)', sottolineando che e' stata data 'dimostrazione' della capacita' 'di poter organizzare una manifestazione corale', aggiungendo che 'il successo si ha soltanto quando si lavora cosi''. Inoltre, Colaiacovo ha indicato che va ricordato 'il grande contributo che questo Festival ha dato e dara' e sta dando all'educazione economica e finanziaria di questo Paese, perche' e' veramente un contributo molto importante che non va sottovalutato: trovare tanti giovani, tante persone che possono in maniera molto leggera venire, fare domande, approcciare, avere stimoli, crescere e questo e' veramente la parte piu' importante del Festival'.

Fla-Ars

