Festival Trento: Bozzarelli (Comune), con evento volonta' proseguire con trasformazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - La citta' di Trento "ha avuto occasione di crescere e subire trasformazioni in questi anni e accoglie il Festival dell'Economia con la volonta' di proseguire sul percorso avviato". Lo ha detto Elisabetta Bozzarelli, assessora del Comune di Trento con delega in materia di politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo, intervenendo all'evento di presentazione della 18esima edizione della kermesse, in programma dal 25 al 28 maggio, nella formula che vede per il secondo anno il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. "Il futuro del futuro e' il titolo bellissimo e sfidante di questa edizione e trova piena accoglienaza in un pubblico giovanile che spero quest'anno si sentira' protagonista. Quello che ci viene chiesto e' capire, anche con i giovani, quale futuro vogliamo, anche grazie agli interventi del Pnrr che stanno arrivando sul territorio", ha detto Bozzarelli, sottolineando che, proprio per questo, "nonostante le difficolta', dare spazio ai giovani diventa fondamentale". Ecco dunque che assume una rilevanza ancora piu' strategica la collaborazione con l'Universita' di Trento, tanto piu' che quest'anno il Festival si terra' in un periodo in cui le lezioni saranno ancora in corso: "Individuare la data in un momento in cui le lezioni sono in corso e' auspicio di una maggiore partecipazione degli studenti, visto che l'evento e' dedicato anche a loro e li vogliamo come protagonisti attivi", ha detto Paola Iamiceli, prorettrice dell'Universita' di Trento, sottolineando che il contributo dell'ateneo alla manifestazione parte dal contesto della ricerca e dell'innovazione. "Un tema a cui noi teniamo molto e' quello delle nuove professioni, il mercato del lavoro, completamente nuovo, che attende questi giovani, anche in un'ottica di uso di nuove tecnologie come intelligenza artificiale e proiezioni della ricerca nello spazio. Cerchiamo di accompagnare i giovani in un modo piu' consapevole e questo e' un elemento di novita' che abbiamo voluto introdurre nel Festival", ha detto.

