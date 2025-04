Festival Economia Trento: presentata 20esima edizione, Europa al bivio tra rischi e scelte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 apr - E' stata presentata al Mudec di Milano la 20esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, che si terra' dal 22 al 25 maggio prossimo, nella nuova formula ideata dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing come organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. "Sara' un'edizione speciale quella che festeggera' il 20esimo anniversario del Festival dell'Economia di Trento, una manifestazione che negli anni e' cresciuta e ha saputo rinnovarsi", ha detto Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24. Quest'anno Trento terra' a battesimo anche la prima delle iniziative ideate per festeggiare i 160 anni de Il Sole 24 Ore, che culmineranno a novembre. "Non poteva che essere la citta' del Festival dell'Economia a dare il via ai festeggiamenti del quotidiano economico finanziario piu' longevo d'Italia, nato nel 1865 con la testata Il Sole", ha detto Tamburini. Due le mostre nel capoluogo trentino che omaggeranno gli anniversari del Festival e del Sole 24 Ore, insieme a tante altre iniziative che coinvolgeranno il pubblico della manifestazione. Per l'occasione, il Festival 2025 sara' preceduto da una speciale anteprima: sabato 12 aprile, sul palco del Teatro Sociale, interverra' il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta per un incontro speciale dedicato agli studenti delle scuole secondarie e dell'Universita'. L'anteprima permettera' di iniziare a riflettere sul tema che fara' da filo conduttore dell'edizione 2025 del Festival: 'Rischi e scelte fatali.

L'Europa al bivio'. Un tema di stringente attualita', scelto dall'Advisory Board della manifestazione, presieduto dal direttore del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico Fabio Tamburini e composto da Elena Beccalli, Marco Fortis, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Giulio Sapelli, Giulio Tremonti. "Un titolo emblematico che oggi puo' sembrare scontato ma che a novembre, quando e' stato scelto all'indomani delle elezioni negli Stati Uniti, ha saputo fotografare subito la situazione a cui l'Europa era destinata ad andare incontro con la Presidenza Trump e che oggi e' sotto gli occhi di tutti", ha detto Tamburini, parlando di "un'Europa in crisi di leadership, sempre piu' schiacciata dalla nuova politica economica degli Stati Uniti e bloccata dalla propria governance e burocrazia, che deve ritrovare se stessa affrontando rischi importanti e scelte determinanti".

Ars

(RADIOCOR) 02-04-25 13:04:01 (0338) 5 NNNN