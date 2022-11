Festival Economia Trento: in edizione 2023 focus su sfide di un mondo nuovo

Presentati i temi dell'evento si terra' dal 25 al 28 maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 nov - Si parlera' di geopolitica, rivoluzione digitale, transizione ecologica, rigenerazione urbanistica e molto altro nella prossima edizione del Festival dell'Economia di Trento, la diciottesima, che si terra' dal 25 al 28 maggio 2023 e che sara' dedicata al tema "Il Futuro del Futuro. Le sfide di un mondo nuovo". Un'anticipazione dei temi contenuti nel manifesto della rassegna e' stata fornita oggi nel corso di una conferenza stampa che si e' tenuta nel palazzo della provincia e a cui hanno preso parte il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, l'Amministratore Delegato di 24 Ore Eventi Federico Silvestri, l'Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il rettore dell'Universita' di Trento Flavio Deflorian e il sindaco di Trento Franco Ianeselli. Dopo il grande successo della scorsa edizione, il nuovo appuntamento cerchera' dunque di delineare quali siano i nuovi trend prevalenti nell'ambito di un quadro di grande incertezza legato alla guerra in Ucraina, alla corsa dell'inflazione e al forte rallentamento dell'economia previsto per il 2023. Ma lo sguardo sara' rivolto non solo alle sfide piu' immediate ma a un futuro che, come ha sottolineato Tamburini, e' gia' cominciato e non deve essere subito ma accolto in maniera consapevole e indirizzato. Nella prossima edizione del festival si parlera' cosi' anche di come l'intelligenza artificiale ha stravolto molte professioni e di come il pendolo della storia oscilli fra diversi sistemi di valori in Occidente e in Oriente con un'Europa che si trova a dover gestire un conflitto al proprio interno dovendo guardare anche a temi di cruciale importanza come il cambiamento climatico, la transizione energetica, il debito sovrano da ridurre e un'inflazione che appare destinata a proseguire per qualche tempo la sua corsa.

Il Festival non vivra' tuttavia solo nelle giornate di maggio ma portera' anche il suo messaggio a livello internazionale con una serie di eventi organizzati dal Sole 24 Ore in Svizzera, Abu Dhabi e Sud Africa. "Partiremo a inizio del prossimo con un evento in Svizzera - ha detto Silvestri - con un evento realizzato in collaborazione con l'universita' della svizzera italiana dedicato alla transizione ecologica tra finanza digitale e sfide energetiche. Poi andremo a San Francisco dove parleremo di innovazione tecnologica fra rivoluzione industriale e geopolitica. Infine avremo un evento in Sud Africa a Johannesubrg dove parleremo di biotecnologie, industria 4.0, rigenerazione urbana e molto altro. L'obiettivo e' quello di portare i contenuti del festival di Trento a livello internazionale e di farli vivere non solo nella giornate di maggio ma anche in altri momenti dell'anno". L'evento vedra' infine come lo scorso anno appuntamenti culturali e musicali e mirera' in particolare a coinvolgere i giovani e a sviluppare insieme a loro momenti di riflessione su qual e' il futuro che li attende e di come loro stessi possano costruire il domani.

