Festival Economia Trento: il Fuori Festival punta su inclusivita' e giovani

Presenti anche Brunori Sas, Stefano Accorsi e Manuel Agnelli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 apr - Spazi di dialogo e confronto per un palinsesto che guarda al futuro delle nuove generazioni, per mettere i giovani al centro. E' questo il fulcro del Fuori Festival, il programma di appuntamenti che fara' da contorno alla 20esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, che si terra' dal 22 al 25 maggio prossimo, nella nuova formula ideata dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing come organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. "Il Fuori Festival si distingue per la sua inclusivita', offrendo spazi di dialogo e confronto per le nuove genera-zioni e, piu' in generale, promuovendo la partecipazione attiva di un target trasversale", ha detto, durante la presentazione del Festival a Mudec di Milano, l'amministratore delegato di 24 Ore Eventi, Federico Silvestri, sottolineando che "in un programma fitto e variegato, non mancheranno appuntamenti dedicati all'economia sociale, attivita' di formazione e laboratori e incontri verticali dedicati al mondo del lavoro, al benessere, alla salute e alla sostenibilita'". In un ricco programma di eventi, con appuntamenti anche per i bambini, sull'economia sociale, la satira, la musica e l'intrattenimento, spicca la presenza di nomi della musica italiana, come Brunori SAS, interprete ironico ma profondamente introspettivo, e la cantautrice Gaia e Manuel Agnelli. Tra gli altri eventi di musica classica in programma, un concerto esclusivo della pianista di fama internazionale Gile Bae, mentre l'appuntamento con la satira sara' affidato a Luca Ravenna con lo spettacolo "I miei bitcoin". Inoltre, l'attore, regista e produttore Stefano Accorsi sara' protagonista di un confronto sul tema della sostenibilita'. Ci sara' anche Swipe, il format curato da Fondazione Caritro, dove troveranno spazio le testimonianze di chi ha trasformato la passione per la musica in una professione: tra gli ospiti Shablo, produttore e manager, con la moderazione di Rudy Zerbi.

