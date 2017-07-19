Festival economia: Tamburini, giovani protagonisti in fase incertezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - 'Questo Festival ha un tratto distintivo, che sono i giovani. La speranza, in un mondo cosi' difficile, in cui si e' persa la bussola e le guerre fanno parte della quotidianita', per i giovani e' un momento molto particolare'. Cosi' il direttore del Sole 24 Ore, Radio24 e Radiocor, Fabio Tamburini, aprendo il primo convegno del Festival dell'economia di Trento. Nel momento in cui 'bisogna fare i conti con questa straordinaria incertezza', sottolinea, i giovani e' giusto che siano 'protagonisti di queste giornate'.

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(RADIOCOR) 20-05-26 10:20:54 (0258) 5 NNNN