Festival Economia: Silvestri, messo al centro i giovani, ascoltando loro voce

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - "Ci eravamo dati l'obiettivo di mettere al centro il coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani, lo abbiamo voluto fare in maniera attiva" e "il coinvolgimento non vuol dire solo stimolare la loro capacita' di ascolto, ma cercare di ascoltare la loro voce e le loro istanze". Lo ha detto Federico Silvestri, amministratore delegato del Sole 24 Ore, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing e intitolato quest'anno 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'. "Quando si parla di futuro - ha aggiunto Silvestri - possiamo essere interpreti di traiettorie, ma il futuro e' dei ragazzi. Questo elemento centrale lo abbiamo cercato di osservare". Silvestri ha inoltre citato il direttore Fabio Tamburini sottolineando che "questo e' il festival di Trento e dei trentini" e il "Gruppo Sole 24 Ore ha l'onore di dare un contributo significativo".

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(RADIOCOR) 20-05-26 18:19:19 (0675) 5 NNNN