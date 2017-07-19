Festival Economia: Rossini, bene richiamo di Metsola a orgoglio europeo

"Lo sentiamo come nostro. Palinsesto sempre piu' ricco" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - "Il palinsesto del Festival dell'Economia di Trento e' sempre piu' ricco, abbiamo aggiunto quest'anno una giornata per diluirlo un po', invece lo abbiamo irrobustito". Lo ha detto Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, alla cerimonia di inaugurazione del Festival dell'Economia di Trento, edizione 2026. Riferendosi ai contenuti del video messaggio mandato all'inaugurazione dalla presidente del Parlamento europeo Metsola, Rossini ha aggiunto che tali contenuti "li sentiamo nostri come Festival, c'e' un richiamo all'orgoglio di noi europei per un percorso fatto davvero importante. C'e' una consapevolezza di vivere in un Continente un po' speciale, senza dare per scontato o ineluttabile quello che ci aspetta. Ci sara' solo l'AI, la tecnologia, un qualcosa che la macchina potra' valutare, gestire e decidere? Dobbiamo renderci conto che questa e' una delle possibilita', ce ne sono anche altre" percorribili, "prendendo in mano davvero le leve della decisione. La consapevolezza, la conoscenza e' davvero la base di tutto cio', della possibilita' di prendere le decisione giuste. E il Festival vuole dare il suo contributo".

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(RADIOCOR) 20-05-26 18:34:59 (0682) 5 NNNN