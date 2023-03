Festival Economia: Italia-Sudafrica, energia e Esg centrali anche per governance aziende

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - Energia e ambiente sono temi di attualita' quotidiana, che devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione delle strategie aziendali, nell'ottica di una migliore governance.

E' quanto emerge durante i panel dell'evento organizzato a Johannesburg nell'ambito del quarto appuntamento di presentazione internazionale del Festival dell'Economia di Trento, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine dal 25 al 28 maggio (le tappe precedenti sono state in Svizzera, a San Francisco e Abu Dhabi). "La governance aziendale occupa un ruolo centrale negli obiettivi definiti da aziende e governi a livello nazionale e internazionale. Rappresenta un'arma per cambiare le proprie strategie e allinearle agli obiettivi di sviluppo sostenibile, nel rispetto dei diritti sociali e ambientali e della resilienza aziendale", ha detto Maurizio Ferrero, partner & sustainable innovation desk di Andersen. Per fare questo devono essere messe in atto azioni omogenee e coerenti, ispirandosi alla direttiva europea sulla due diligence: "Una buona governance dovrebbe individuare una linea interna sugli obiettivi sostenibili e sulla valutazione dei possibili impatti negativi, per esempio sul capitale umano, sulla filiera e sulle relazioni tra clienti e fornitori. Successivamente va messo a punto un action plan, un piano d'azione, che deve poi essere valutato periodicamente su base qualitativa e quantitativa. Infine, la strategia Esg dovrebbe essere comunicata all'esterno, soprattutto agli stakeholder, in modo trasparente", ha aggiunto Ferrero. Del resto sostenibilita', energia e rinnovabili sono destinati a giocare un ruolo sempre piu' cruciale, anche nella lotta al climate change: "A livello globale tre quarti dei costi energetici riguardano costi sociali, tasse e imposte. Le rinnovabili rappresentano una soluzione, tanto piu' che i consumi energetici continueranno ad aumentare", ha detto Manuele Battisti, country manager Southern Africa di Enel Green Power, ricordando che "Enel e' impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e investe su iniziative anche per la lotta al cambiamento climatico. L'obiettivo e' portare a zero l'impatto e l'impronta ambientale climatica e gli investimenti in tecnologia sono l'elemento di punta della nostra strategia, in tutte le nostre operazioni".

Ars

(RADIOCOR) 29-03-23 12:30:59 (0290)ENE 5 NNNN