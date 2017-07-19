Festival Economia: Ianeselli, vocazione Trento e' apertura, giovani protagonisti

'Ragionare importanza crescita economica e' fondamentale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - Il prossimo anno 'nel 2027 celebreremo i mille anni dalla fondazione del Principato vescovile. Stiamo ragionando sul fatto che la storia produce delle vocazioni e questa citta', in mezzo alle montagne, ha maturato una vocazione all'apertura'. Cosi' Franco Ianeselli, sindaco di Trento, parlando alla cerimonia inaugurale del Festival dell'economia di Trento. Il primo cittadino ha citato quindi il celebre Concilio, che papa Paolo III decise di svolgere in citta', e ha poi ricordato 'una seconda vocazione tramite l'Universita' con la quale abbiamo trovato il nostro posto nel mondo'. Anche per questo, conclude, alla luce dell'importanza del dialogo, 'mi aspetto un festival dove i giovani non saranno gli spettatori ma potranno essere i protagonisti', perche' 'ragionare sull'importanza della crescita economica e' fondamentale'.

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(RADIOCOR) 20-05-26 18:18:26 (0673) 5 NNNN