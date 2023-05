Festival Economia: edizione record 2023 con boom presenze, 270 eventi e 650 relatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - Si e' chiusa la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento organizzata dal Gruppo 24 Ore e da Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

I dati raccontano un successo oltre le aspettative, confermato dall'abbondante partecipazione, sia da parte del pubblico sia degli oltre 650 relatori, di cui il 35% donne rispetto al 23% dello scorso anno, nei 270 eventi in programma tra Festival, 'Fuori Festival', 'Economie dei Territori', 'Incontri con l'autore' e le dirette-evento di Radio 24. Annunciate anche le date dell'edizione 2024 del Festival, che si terra' dal 23 al 26 maggio. Tra il pubblico, tantissime le famiglie presenti, provenienti anche da fuori Trentino e una grande partecipazione di giovani, molti studenti universitari, ma anche di istituti di scuola secondaria superiore. Significativi i numeri della rassegna con la partecipazione di 6 premi Nobel, 19 ministri e la premier Giorgia Meloni, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i piu' importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 35 relatori internazionali, ed oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali. E' stato un festival ad alta tecnologia: circa 130 tecnici audio e video impegnati nelle 21 location che hanno garantito in modalita' on-demand la messa in onda della totalita' degli appuntamenti e 90 di questi eventi in live streaming. L'evento si e' rivolto in particolare ai giovani, con un fitto programma di 15 eventi a loro dedicati all'interno del Festival e nel FuoriFestival, tra cui i tre appuntamenti del 'Festival dei giovani' dedicato agli studenti delle scuole superiori trentine e i due eventi in cui sono stati protagonisti gli studenti universitari che hanno presentato contributi sui temi del Festival. A questi si aggiungono il successo del Monopoly in Piazza Fiera, che ha registrato il tutto esaurito ogni giorno, e dei laboratori Economy Kids a cura di 24 Ore Cultura e Radio 24 per i bambini.

