Festival Economia: edizione record 2023 con boom presenze, 270 eventi e 650 relatori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - Durante il Festival e' stato lanciato il 'Manifesto dell'Educazione Finanziaria' promosso dal Gruppo 24 Ore che ha raccolto le firme del mondo accademico riunito a Trento. Articolato su 10 punti - educazione, giovani e donne, longevita', risparmiatori, sicurezza, investimenti, alleanza, sostenibilita', tecnologie, futuro - il manifesto vuole proporre un'alleanza dei saperi tra interlocutori autorevoli come scuole, universita', banche, organi di informazione accreditati e specializzati. E' stata inoltre presentata la seconda edizione del 'Premio letterario di Saggistica Economica e Sociale' del Sole 24 Ore, tenuto a battesimo l'anno scorso proprio a Trento e rivolto ad autori italiani e stranieri per testi inediti scritti in lingua italiana.

Sul fronte dell'informazione, l'Ufficio stampa della Provincia - che ha curato questo aspetto ed i rapporti con i media fin dalla prima edizione, 18 anni fa - ha mobilitato un centinaio fra giornalisti, personale amministrativo e di segreteria, operatori, fotografi, informatici. Circa 160 i comunicati stampa prodotti, di cui 14 in lingua inglese e tedesco. 511 i giornalisti e gli operatori accreditati quest'anno, di cui 350 presenti a Trento, con inviati dalle piu' importanti testate locali e nazionali e oltre 10.000 scatti fotografici. I primi dati della rassegna stampa, provvisori in quanto andranno aggiunte le uscite dei prossimi giorni, contano complessivamente 469 articoli sulle varie testate atesine, a cui si aggiungono 35 uscite in testate di altre regioni italiane. 4.672 gli articoli web e 191 i servizi radiotelevisivi. Per un bilancio del successo di pubblico, si consideri anche che, ad oggi, risultano 1.149 gli iscritti alla newsletter del Festival, a cui si aggiungono i 86 iscritti a quella in lingua tedesca e i 14 alla traduzione in lingua inglese. Il Gruppo 24 Ore, presente con 200 persone tra redazione e azienda, ha messo in campo tutta la sua capacita' di produzione informativa per raccontare le giornate del Festival realizzando quattro inserti dedicati alla manifestazione, a partire da venerdi' 26 maggio fino a martedi' 30 maggio, un super-dossier online sul sito del Sole 24 Ore e alimentando costantemente le piattaforme digitali ed i canali social. Radio 24, oltre ai 6 spettacoli live, ha trasmesso da Piazza Cesare Battisti 26 dirette dei programmi in palinsesto permettendo al pubblico di Trento di incontrare i propri conduttori preferiti e di vivere dal vivo le emozioni della radio live e del dietro le quinte. L'edizione 2023 del Festival ha registrato anche il record storico di partner della manifestazione: 44 i Business Partner che hanno aderito a cui si aggiungono, sette media partner: ElEconomista.es, Financial Times, Sky Tg24, Il Sole 24 Ore, Ilsole24ore.com, Radio 24 e l'agenzia Radiocor.

