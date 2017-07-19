Festival Economia: Deflorian, occasione di apertura per territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - 'L'Universita' di Trento e' parte di questo territorio e si e' inserito nella storia del territorio oltre 60 anni fa. Rappresenta una occasione di apertura per il territorio e il Festival e' l'evento piu' importante da questo punto di vista. Un evento a cui noi come Universita' partecipiamo per i contenuti scientifici e portando l'attenzione e l'interesse dei nostri studenti. Credo che renderli partecipi significhi ascoltarli, dare loro una voce e ascoltarla per capire quali sono le loro aspettative e le idee del futuro che e' il loro'. Lo ha affermato Flavio Deflorian, Rettore dell'Universita' di Trento, alla cerimonia di inaugurazione della ventunesima edizione del festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole 24Ore. 'In un momento di incertezze ancorarci alla cultura e alla razionalita' per non essere in balia di ragionamenti di pancia e a volte auto distruttivi essere testimoni, e questo e' il compito dell'Universita', di cio' che puo' portare il sapere nella vita quotidiana e' un nostro compito. Anche il fatto di avere un festival che affronti i temi economici - e non solo - con un approccio scientifico e rigoroso e allo stesso tempo fruibile, coniuga la capacita' di coinvolgere nel dibattito tutti e farlo su una base scientifica'.

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(RADIOCOR) 20-05-26 18:23:42 (0680) 5 NNNN